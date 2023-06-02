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Konuşmak için kafede buluştuğu husumetlisi bıçakla öldürdü

Ankara'da Lütfü Gök, husumetlisi Mehmet A. ile konuşmak için kafede buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada bıçaklanan Lütfa Gök, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 02.06.2023 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
Husumetlisi kafede bıçaklayarak öldürdü
DHA

Ankara'da Lütfü Gök (49), husumetlisi Mehmet A. (45) tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki Üniversiteler Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulanan Mehmet A. ve Lütfü Gök, konuşmak için kafede buluştu.

Konuşma tartışmaya dönünce ikili kafenin dışına çıkıp kavga etmeye başladı. Mehmet A., Lütfü Gök'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Lütfü Gök

Ağır yaralanan Gök, kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. ise polise teslim oldu.

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