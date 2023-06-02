Husumetlisi kafede bıçaklayarak öldürdü

DHA

Ankara'da Lütfü Gök (49), husumetlisi Mehmet A. (45) tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesindeki Üniversiteler Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulanan Mehmet A. ve Lütfü Gök, konuşmak için kafede buluştu.

Konuşma tartışmaya dönünce ikili kafenin dışına çıkıp kavga etmeye başladı. Mehmet A., Lütfü Gök'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Lütfü Gök

Ağır yaralanan Gök, kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. ise polise teslim oldu.