Husumetli kavgasında baltalı dehşet!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mustafa Ateş (48), para meselesi yüzünden çıkan kavgada Salih Y. (23) tarafından baltayla öldürüldü.

Edremit ilçesinin turistik Altınoluk Mahallesi'nde kafe ve bar işletmeciliği yapan Mustafa Ateş ile spor salonu işleten Kenan Y. (53) karşılaşınca tartışma çıktı. Devir işlemleri nedeniyle husumetli olan tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.'ye beyzbol sopasıyla saldırdı. Kenan Y.'nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateş'e vurdu. Aldığı darbeyle yere düşen Ateş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Kenan Y. ile oğlu Salih Y.'yi gözaltına aldı. Mustafa Ateş'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.