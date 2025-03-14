Hüsnü Şenlendirici: Kızım kendi yolunu kendi çizecek - Magazin haberleri

Hüsnü Şenlendirici: Kızım kendi yolunu kendi çizecek - Magazin haberleri

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hüsnü Şenlendirici, Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenlendirici, kızı Naz Şenlendirici'nin kendi izinden gitmesi ve konservatuvar okumasıyla ilgili konuştu.

REKLAM advertisement1

"KIZIMIN RAHMETLİ ANNEMİN SESİNİ ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kızının yeteneğinin doğuştan geldiğini belirten Hüsnü Şenlendirici, "Rahmetli annemin de sesi çok güzeldi onun sesini aldığını düşünüyorum. Zaten konservatuvarda okuyor bakalım hayırlısı. Yolunu kendisi çizecek" dedi.

Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici

"BENDEN DAHA BÜYÜK USTALAR VAR"

Öte yandan Bülent Ersoy'un hayatını konu alacak biyografi filminin müziklerini kendisinin yapacağı yönündeki iddialara net bir yanıt vermeyen Şenlendirici, "Benden daha büyük ustalar var daha faydalı olacak insanlar olabilir" ifadelerini kullandı.