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        Haberler Objektife Takılanlar Hüsnü Şenlendirici: Kızım kendi yolunu kendi çizecek - Magazin haberleri

        Hüsnü Şenlendirici: Kızım kendi yolunu kendi çizecek

        Klarnet virtüözüdür Hüsnü Şenlendirici, konservatuvar okuyan kızı Naz Şenlendirici hakkında konuştu. Kızının yeteneğinin doğuştan geldiğini söyleyen Şenlendirici, "Rahmetli annemin de sesi çok güzeldi onun sesini aldığını düşünüyorum. Yolunu kendisi çizecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:54
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        "Kızım kendi yolunu kendi çizecek"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hüsnü Şenlendirici, Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şenlendirici, kızı Naz Şenlendirici'nin kendi izinden gitmesi ve konservatuvar okumasıyla ilgili konuştu.

        "KIZIMIN RAHMETLİ ANNEMİN SESİNİ ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

        Kızının yeteneğinin doğuştan geldiğini belirten Hüsnü Şenlendirici, "Rahmetli annemin de sesi çok güzeldi onun sesini aldığını düşünüyorum. Zaten konservatuvarda okuyor bakalım hayırlısı. Yolunu kendisi çizecek" dedi.

        Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici
        Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici

        "BENDEN DAHA BÜYÜK USTALAR VAR"

        Öte yandan Bülent Ersoy'un hayatını konu alacak biyografi filminin müziklerini kendisinin yapacağı yönündeki iddialara net bir yanıt vermeyen Şenlendirici, "Benden daha büyük ustalar var daha faydalı olacak insanlar olabilir" ifadelerini kullandı.

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        #Hüsnü Şenlendirici
        #Naz Şenlendirici

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