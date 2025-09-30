Habertürk
Habertürk
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        21
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Trabzonspor
        TS
        14
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        12
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Gençlerbirliği
        GB
        4
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Hüseyin Eroğlu: Faul çalma eşitliğinin tam olarak uygulandığını düşünmüyorum - Gençlerbirliği Haberleri

        Hüseyin Eroğlu: Faul çalma eşitliğinin tam olarak uygulandığını düşünmüyorum

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Faul çalma eşitliğinin tam olarak uygulandığını düşünmüyorum, bize çalınmayan fauller rakibe biraz daha fazla çalındı" dedi.

        Giriş: 30.09.2025 - 18:38 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:38
        "Faul çalma eşitliği tam olarak uygulanmıyor"
        Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        İdman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "HAKEMİN TAVIRLARIYLA SERT BİR MAÇ YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

        Kayserispor maçının hakem kararları hakkında konuşan Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, "Maça iyi başladık ve öne de geçtik. Sonrasında 2 tane kırmızı kart gördük ve 9 kişi kaldık. İkinci kırmızı kartla ilgili şu konuya değinebiliriz. Burada hakemimiz Yiğit Hoca şunu yapabilirdi; sarı kart verip bunu VAR'da değerlendirilebilirdi. Çünkü karşılıklı bir tahrik var. Tahrikten dolayı da bizim oyuncumuzun yaptığı bir durum var ama biz bunun çok kırmızı kart gerektirdiğini düşünmüyoruz. Hakemlerimizin standartlarını her maçta yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerbirliği'ne verilen kararın, yarın farklı bir maçta takım isminin hiçbir önemi yok aynı şekilde bize herhangi bir ufak müdahalede değerlendirilip, kırmızı kart verilip verilmeyeceğini merak ediyoruz. Biz hakemin bütün takdir haklarını Kayserispor'dan yana kullandığını düşünüyoruz. Tavırlarıyla beraber sert bir maç yönettiğini düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.

        EROĞLU: "FAUL ÇALMA EŞİTLİĞİNİN TAM OLARAK UYGULANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Kayserispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Maçlar sert, mücadeleci geçecektir. Hocalarıma hep saygı duyarım. Bazen hatayı kendi oyuncumda da aradığım olur. Çünkü ülkemizde futbolda sürekli hakem hataları konuşuluyor ama bazen futbolcular da hata yapabiliyor. Maçın gidişatında ev sahibi takımların biraz daha bu anlamda daha avantajlı olduğunu düşünüyorum, ki bizim böyle avantajımız hiçbir zaman burada olmadı. Faul çalma eşitliğinin tam olarak uygulandığını düşünmüyorum. Bize çalınmayan fauller rakibe biraz daha fazla çalındı. Bununla ilgili sadece yorumlar maçtan sonra da yapmıştım ama sonuçta hakemlerimizle bu lig devam ediyor. Onların da tabii ki hata yapma hakları var. Rize maçı bizim için belki yine berabere bitecek bir maç gibi duruyordu penaltı olsaydı. Sonuçta 2 haftadır 4 puan kazandık. Bu haftada Alanyaspor maçımız var. Ona hazırlıklarımız devam ediyor. Her maç zor. Baktığınızda evet biz alt sıralardayız ama 4-5 takımın arasında 1-2 puanlık fark var. Skor almaya başlayınca da bizim için yukarıya tırmanışın olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
