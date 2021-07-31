Hüseyin Avni Coş'un ölüm haberi sosyal medyada gündem konusu oldu. Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş (62), İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Biz de sizler için Hüseyin Avni Coş'un hayatı hakkında bilgileri derledik...

HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

Hüseyin Avni Coş, 1959'da Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu. Coş, 1976'da Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı, 1977'de geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin İktisat ve Maliye Bölümünden 1981'de mezun oldu.

1982'de mülki idare amirliğine başlayan Coş, farklı ilçelerde kaymakamlık görevini yürüttü.

Sırasıyla Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya illerinde valilik görevinde bulunan Coş, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle Merkez Valiliğine atanmıştı.

Yönetim tarzı ve zaman zaman çıkışlarıyla gündeme gelen Coş, sıra dışı bir vali olarak biliniyordu.