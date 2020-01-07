İHA

Ordu’da yaşayan 79 yaşındaki Erkan Özkan, hurmayı çekirdeğiyle birlikte tüketince hastanelik oldu. Bağırsakları tıkanan Erkan Özkan, bir saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Özkan, bahçesinden topladığı hurmalardan bir avuç yedi. Bir müddet sonra karnı şişti, tokluk hissi yaşadı, midesi bulandı ve kusmaya başladı. Geçer diye 4 gün boyunca bekledi ve bu süre boyunca evden dışarı çıkamadı. Daha sonra Gastroenteroloji Polikliniğine başvuran Erkan Özkan'ın yapılan kolonoskopi sonrasında hurma çekirdekleri yüzünden bağırsağının tıkandığı ortaya çıktı.

SÖZ VERDİ

Hastanın bağırsağındaki çekirdekler bir saatlik kolonoskopi işlemi sonrasında çıkartıldı. Yaşadığı rahatsızlıktan kurtulan Erkan Özkan, hurmayı artık çekirdeksiz tüketeceğine dair söz verdi.