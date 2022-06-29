Şanlıurfa'da otomobil hurdaya döndü, motoru fırladı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Şanlıurfa'da, kontrolden çıkan otomobil bariyerler ile yönlendirme tabelası direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilin motoru yola fırlarken, araçta bulunan biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün ise hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi
Şanlıurfa'da, kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Araçta bulunan yolcu olarak bulunan biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre feci kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Ali Moğul (47) yönetimindeki 06 BEB 737plakalı otomobil, kontrolden çıkınca bariyerler ile yönlendirme tabelası direğine çarparak devrildi.
SÜRÜCÜ İLE 3 YOLCU AĞIR YARALANDI
Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa Moğul (40), Ebubekir Moğul (74) ve Ayhan Timur (50) adlı kadın yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDEN ACI HABER GELDİ
İlk müdahale sonrası 4 yaralı, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Moğul, Ebubekir Moğul ve Ayhan Timur, hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tedavisi süren Mehmet Ali Moğul'un ise durumunun kritik olduğu bildirildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Hurdaya döndü, motoru fırladı: 3 ölü, 1 yaralı/hurdaya-dondu-motoru-firladi-3-olu-1-yarali-3473484
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