Hurdalıkta başladı, evler yandı!
Çanakkale'de hurdalıkta çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle 2 eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında hurdalıkta ve evlerde hasar oluştu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde hurdalıkta çıkıp 2 eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.
AA'da yer alan habere göre beldeye bağlı Yeni Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 2 eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında hurdalıkta ve evlerde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.