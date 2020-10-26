UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan İznik'te bir hurdacı, tarihi niteliği olduğunu düşündüğü bir çanı antikacı Hakan Turan´a getirdi.
DHA'nın haberine göre çanın üzerini zımparalayan Turan, üzerindeki desenleri araştırınca şaşkınlık yaşadı.
Çanın üzerinde ´Hagia Ayasofya´ yazısını gören Turan, çanın 2 bin yıl önce Ayasofya Kilisesi´ne ait olduğu ihtimali üzerinde durdu.
Turan, durumu İznik Müze Müdürlüğü´ne bildirdi. Üzerindeki resmin `Nikaia´ olduğu tahmin edilen çan, incelenmek üzere ekiplerce antikacıdan alındı.
Makedonya Kralı Büyük İskender´in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301´de General Antigonius´u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, eşi Nikaia´nın ismiyle değiştirdiği biliniyor.
'MÜZEYE TESLİM ETMEYİ UYGUN BULDUM'
Eseri bir hurdacının kendisine verdiğini ifade eden antikacı Hakan Turan, kararmış şekilde olan çanı zımpara ile temizlediğinde şok yaşadığını söyledi.
Turan, "İznik´te antika işi ile uğraşıyorum. Geçtiğimiz günlerde hurdacıdan malzemeler geldi. İçlerinden bu çan dikkatimi çekti. Küçük bir ince temizlikten sonra üzerindeki yazıları fark ettim. Üzerinde Hagia Ayasofya ve bununla birlikte tarihler haç işareti vardı. Hatta Nikaia´nın resmi mevcut. Bu eserin müzeye gitmesi gerektiğini düşündüm. Tarihi eserlerin korunmasında oldukça hassas olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden müzeye teslim ettim" dedi.
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