Snob Magazin'in haberine göre; Şapkası, maskesi ve gözlükleriyle görenlerin tanımakta güçlük çektiği Hümeyra, basın mensuplarının soruları üzerine, "Bugün torunumun doğum günü onunla ilgileniyorum. İlk kez dışarı çıkıyorum. Birkaç şey aldım. İyi değilim işte! Ne kadar iyi olabilirim ki? Herkese iyi seneler diliyorum, kendinize iyi bakın" diyerek yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını söyledi.