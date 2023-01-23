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Hülya Koçyiğit, yakın arkadaşı Fatma Girik'i anlattı - Magazin haberleri

Hülya Koçyiğit, yakın arkadaşı Fatma Girik'i anlattı

24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Fatma girik vefatının ilk yılında anılıyor. "O benim canım arkadaşım, dostum, meslektaşım" diyen Hülya Koçyiğit de yakın arkadaşıyla anılarını anlattı

Giriş: 23.01.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de koronavirüse bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Girik, vefatının birinci yıl dönümünde anılıyor.

  • Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, vefatının üzerinden bir sene geçtiğine inanmakta zorlandığını dile getirdiği yakın arkadaşı Girik'i ve yaşadıkları anıları anlattı.

    "O benim canım arkadaşım, dostum, meslektaşım" diyen Koçyiğit, Girik ile uzun yıllar Türk sinemasını paylaştıklarını belirterek "Bugün burada olmamasını hâlâ içselleştirip kabullenemiyorum. Tanışmamıza gelince, aşağı yukarı 59-60 sene öncesinden söz etmem gerekir. Öncesi, Fatma Girik denilen o müthiş oyuncuya duyduğum hayranlık. Ben sinemaya geçtikten sonra da ondan gördüğüm sıcak yakınlık, yakın dostluk" ifadelerini kullandı.

  • "HALKTAN BİRİ OLDUĞUNU HİSSETTİRİRDİ"

    Fatma Girik gibi 12 Aralık'ta doğduğunu söyleyen Koçyiğit, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Aynı karakterleri üç aşağı beş yukarı taşıyorduk. Belki o da bizi biraz daha yaklaştırdı. Daha doğrusu birbirimizi tanımaya yardımcı oldu. Fatma Girik, Türk sineması için çok şey ifade ediyor. Filmlerinde canlandırdığı karakterler tek tek gözümüzün önüne geldiği zaman, birbirinden farklı ama temel olarak bir Türk kadını, yürekli, cesur, fedakâr, tuttuğunu koparan, ailesi, sevdikleri için özveride bulunabilen güçlü kadın. O filmleri ve yarattığı karakterlerle zaten ölümsüz. Hiçbir zaman unutulmayacak. Her zaman da bizden sonraki nesiller için bir örnek, bir rol model olacak.
    Gerçek yaşamda da çok yürekli bir kadındı, cesurdu, halkçıydı. Çok tevazu sahibiydi. Hiçbir zaman 'Ben büyük bir starım' diye havalara girmezdi. Tam tersi, halktan biri olduğunu karşısındakine hissettirirdi. Çünkü biz sinema oyuncuları perdede zaten halkı temsil ediyoruz. Halkın içindeki o insanları, o insanların yaşam biçim ya da beklentilerini, umutlarını, sevinçlerini, kültürünü, hayata bakışını, yaşam felsefesini aktarmaya çalışıyoruz. Zaten böylece Türk filmleri, Türk halkıyla çok birleşmiş, çok uzun yıllar Türk sineması çok büyük başarılar kazanmıştır. O başarının sahiplerinden biri de Fatma Girik.

  • "BİZLER İŞİMİZİ TUTKUYLA YAPTIK"

    Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ile birlikte çok fazla anıları olduğunu, birçok kez karşılıklı özveride bulunduklarını, birbirlerini kutladıklarını, uyardıklarını, sevinçlerini paylaştıklarını aktardı.

    Türkan Şoray, Filiz Akın ve Fatma Girik ile aralarında rekabet olmadığını dile getiren usta oyucu, "Dayanışma içindeydik. Bizim için öncelikle mesleğimiz, Türk sineması. Yaptığımız iş kolektif bir iş, bizimki bireysel bir sanat değil. Biz bir parçasıyız. Bizler işimizi gerçekten tutkuyla, büyük saygıyla yaptık. Bizden öncekileri göz önüne alarak onların üzerine ne katabiliriz diye yarıştık adeta" dedi.

  • "BİZ KENDİMİZLE YARIŞIYORDUK"

    Bugün sinema ya da dizi oyuncusu olmanın biraz daha kolaylaştığının altını çizen Koçyiğit, şöyle devam etti: Teknoloji de destek veriyor tabii ki günümüzde. Dolayısıyla çok fazla insan bu işi yapabiliyor. Ama geçmişte bu saydığım 4 kadın; adam akıllı, tırnaklarıyla kazıyarak bir yere geldi desem yanlış bir şey söylemiş olmam. Halktan gördüğümüz o çok büyük ilgi karşısında bizde hep daha iyisini, daha doğrusunu, daha güçlü işler yapabilmenin heyecanı vardı. Biz kendimizle yarışıyorduk aslında. Birbirimizle yarışacak ne zamanımız, ne düşüncemiz vardı. Bizden daha önde olan, sinemayı yapan yönetmenlerimiz vardı. Türk sinemasında o kadar değerli yönetmenler vardı ki... Adeta biz onların talebesi gibiydik. Onlardan öğreneceğimiz çok şey vardı. Onları izleyerek mesleğimizi öğrendik diyebilirim.

  • "MEMDUH ÜN OLMAYINCA YAŞAYAMADI"

    Fatma Girik'ten bahsederken hayat arkadaşı Memduh Ün'ü de anmak gerektiğini söyleyen Hülya Koçyiğit, "Çünkü Memduh Ün bildiğiniz gibi sinemamızın çok önemli bir yönetmeni, yapımcısı, Fatma Girik'in hayat arkadaşı ve kariyerinin beyni. Ona yol gösteren, onu yönlendiren, ayakta tutan, seçimlerinde onu destekleyen Memduh Ün'ü de anmadan geçmek istemedim. 'Memduh'u kaybettik. Artık her şey bitti' dedi bana. 'Nasıl bitti? Bitemez. Hiçbir şey bitemez. Sen Fatma Girik'sin. Yapacağın çok şey var' dedim Fatma, 'O gitti, artık ben de yolcuyum' dedi. Onsuz yaşayamadı. O öyle bir aşk, öyle bir tutku, öyle bir sevda ve karşılıklı yılların emeği ki..." değerlendirmesinde bulundu.

  • "FATMA ARAMIZDAN ÇOK ERKEN AYRILDI"

    Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'in uzun yıllar çeşitli ameliyatlar geçirdiğini, son yıllarında ya hastanede ya da evinde onu ziyaret ettiğini ancak iyileşeceğine inanmadığını dile getirdi.

    Arkadaşlarının sürekli ona moral verdiğini aktaran Hülya Koçyiğit, "Her ölüm erken ama Fatma çok erken aramızdan ayrıldı. Çok büyük bir kayıp. Bir arkadaş olarak da Türk sineması için de Türk halkı için, onu sevenler için de büyük bir kayıp ama öyle güzel ya da şanslı bir mesleğimiz var ki hiçbir zaman kaybolmuyorsunuz. O yaptığınız filmler, her gelen yeni nesle tekrar tekrar hitap ediyor. Çünkü onlar samimi, gerçek, hayatın içinden bildiğimiz, yaşadığımız hayatlardan söz ediyor. Dolayısıyla o filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.

    Hülya Koçyiğit, vefatından sonra Fatma Girik'in filmlerini seyretmekte zorlandığını dile getirdi.

  • "ROLÜ GEREĞİ SİMSİYAH SAÇLARINI KAZITTI"

    Koçyiğit, Girik'le ilgili bazı gözlemlerini ve anılarını şu sözlerle anlattı: Daha önce de anlatmıştım, gözlerimin önünden gitmiyor, bir sahne var. Bir gün beni sete çağırdı. 'Hülya, bugün çok önemli bir sahne çekeceğiz' diye. Ben de büyük bir hevesle, heyecanla gittim. Kameranın önünde saçlarını sıfır numara tıraşa vurdurdu, o uzun, güzelim simsiyah saçlarını, rolü gereği. Bir yandan böyle gözünden yaşlar damlıyor. Ben onu seyrediyorum. İçim gidiyor. Gözyaşlarımı tutamıyorum ve dayanamadım hem alkışladım, hem öptüm yanaklarından. Gerçekten kamera çalıştığı anda 'Yapamayacağın hiçbir şey yok Fatma' dedim. Bir sahnesi vardır onun, kartalla mücadele ettiği, 'Boş Beşik' diye bir filmi var. Kartal gerçek. Yani niceleri var. Bir bakarsınız 'Ağrı Dağı Efsanesi'nde olağanüstü bir güzellikte. Zaten o güzel gözleri hep gözlerimizin önünde. Bazı insanlar vardır hani asla yeri dolmaz. Onlardan biri de Fatma Girik.

  • "HER NESİL FATMA GİRİK'İ DAHA YAKINDAN TANIYABİLMELİ"

    Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'in filmleriyle yapımlarda kullandığı malzemelere Türk sinema müzesinde bir bölüm ayırmak gerektiğini belirterek "Onu her nesil daha yakından tanıyabilmeli. Çünkü sözünü ettiğimiz Fatma Girik. Önemli bir örnek, hayatımıza dokunmuş, bize ufuk açmış, göstermiş, düşünmemizi sağlamış, içinde yaşadığımız topluma belki de ayna tutmuş. Onun için yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Tabii ki filmlerine bir şekilde ulaşmak, onları izlemek mümkün. Ama neden müzelerimiz olmasın? Neden Türk sineması hak ettiği gibi yer almasın hayatımızda? Evet bugün bir sinema müzemiz var ama bence yeterli değil" diye konuştu. 

  • Ayrıca Fatma Girik'in halkçı olduğunu vurgulayan Hülya Koçyiğit, şunları kaydetti: Filmlerde canlandırdığı karakterlerin ardından televizyonlarda bir program yaptı. "Söz Fato'da" diye. O programda Fatma Girik'in kendisini tanıdık. Canlandırdığı karakterler değildi. Orada canlı kendisiydi ve karakteri çıktı meydana. O karakter onun o halkçı yönü, insanları koruma içgüdüsü, hizmet edebilme kabiliyetiydi. Ona belediye başkanlığı teklif edildi ve kazandı. Öyle de bir dönem yaşadı. Başarılı bir belediye başkanıydı. Çünkü halkla iç içe, el eleydi. Onları dinleyen, onlarla beraber hareket eden bir belediye başkanı olarak gördük onu. O yönüyle de takdire şayan.

  • Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'in kamera arkasında olmayı hayal ettiği bir projesi olduğunu da işaret ederek "Hülya, şöyle bir senaryo düşünüyorum. Şöyle bir karakteri canlandıracaksın. Sen oynayacaksın, ben yönetmen olacağım. Kameranın arkasında ben olacağım ama önde sen şöyle yapacaksın. Böyle yapacağız.' diye senaryo anlatıyordu bana. Bir yönetmen olmayı hayal ederdi. Nedense oyuncusu da ben.... Canım benim" dedi.

  • Fatma Girik'in unutulmaması gerektiğini vurgulayan sanatçı sözlerini şöyle tamamladı: Aslında Anneler Günü için derler ya; bir tek günle anmak yeterli mi bir anneyi? Elbette ki değil. Fatma Girik'i, senede bir kere, onu kaybettiğimiz günlerde anmak yeter mi? Elbette ki değil. O hep içimizde, hep bizimle beraber, sonsuza kadar inşallah.

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