Hülya Koçyiğit: İyi ki benim torunumsun
Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı
Hülya Koçyiğit, 31 yaşına giren torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Hülya Koçyiğit, Aslışah Alkoçlar'ın bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: Canımın canı Aslışah'ım, seni çok çok çok seviyorum. İyi ki benim torunumsun. Seninle gurur duyuyorum. Hayalini kurduğun her şeyin sağlıkla, kolaylıkla gerçekleşmesini diliyorum. İyi ki doğdun evladım.
Bu paylaşıma Aslışah Alkoçlar'ın yorumu ise şu şekilde oldu; "Güzeller güzeli anneannem, zarif asil anneannem. Seni çok seviyorum."
Fotoğraflar: Instagram, AA