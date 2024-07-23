Hülya Koçyiğit: İyi ki benim torunumsun

Hülya Koçyiğit, 31 yaşına giren torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Hülya Koçyiğit, Aslışah Alkoçlar'ın bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: Canımın canı Aslışah'ım, seni çok çok çok seviyorum. İyi ki benim torunumsun. Seninle gurur duyuyorum. Hayalini kurduğun her şeyin sağlıkla, kolaylıkla gerçekleşmesini diliyorum. İyi ki doğdun evladım.