'Gurur duyuyorum'

Hülya Koçyiğit, açılışına katılamadığı Atatürk Kültür Merkezi'ni geçtiğimiz günlerde gezme imkanı buldu. Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, Atatürk Kültür Merkezi'nin eşine az rastlanır bir kültür ve sanat merkezi haline getirilmiş olmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Hülya Koçyiğit'in gezisi sırasında ilk Atatürk Kültür Merkezi'nin mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun eşi Ayla Tabanlıoğlu ile karşılaşması hoş bir sürpriz oldu
Atatürk Kültür Merkezi, yenileme çalışmalarının ardından 29 Ekim 2021'de tekrar hizmete açıldı.
Kültür ve sanat etkinliklerinin merkezlerinden biri olarak kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi; sinemadan operaya, çocuk alanlarından müzelere ve kütüphaneye kadar birçok alanda hizmet veriyor.
Hülya Koçyiğit, bir gün önce düşüp ayağını incittiği için açılışına katılamadığı Atatürk Kültür Merkezi'ni geçtiğimiz günlerde Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile birlikte gezdi. Koçyiğit'in gezisine Atatürk Kültür Merkezi'nin müdürü Aykut Keleş ile teknik müdürü Emre Keskin eşlik etti.
Aykut Keleş'in genel, Emre Keskin'in ise teknik donanımları hakkında bilgi verdiği sırada Hülya Koçyiğit'in ilk Atatürk Kültür Merkezi'nin mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun eşi Ayla Tabanlıoğlu ile karşılaşması hoş bir sürpriz oldu. Hülya Koçyiğit, bir süre sohbet ettiği Ayla Tabanlıoğlu'nu önce eşi Hayati Tabanlıoğlu, sonra da oğlu Murat Tabanlıoğlu'nun Atatürk Kültür Merkezi'ne verdikleri emek için tebrik etti.
Atatürk Kültür Merkezi'nin kültür ve sanat etkinlikleri adına büyük bir boşluğu doldurduğunu dile getiren Hülya Koçyiğit, Türkiye'nin dünyada eşine az rastlanır bir merkeze sahip olmasından dolayı oldukça mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.
Atatürk Kültür Merkezi'ni Türkiye'ye yeniden kazandırdıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçen herkese teşekkür eden Hülya Koçyiğit, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da muazzam bir kültür sanat merkezi olduğunu söyleyerek benzerlerinin açılmasını temenni ettiğini dile getirdi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Hülya Koçyiğit: AKM büyük bir boşluğu doldurdu/hulya-kocyigit-dunyada-esine-az-rastlanir-bir-kultur-ve-sanat-merkezi-olan-ataturk-kultur-merkezi-ile-gurur-duydugunu-soyledi-kocyigit-gezdigi-atat-3251347
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