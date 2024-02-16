Hülya Koçyiğit Diyarbakır annelerini ziyaret etti

"HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIM"

Anne yüreğinin Diyarbakır anneleri için sızlarken şehit anneleri için de yandığını ifade eden Hülya Koçyiğit; "Türkiye'nin en önemli sorunu bildiğiniz gibi 40 yıldır içinde olduğumuz terör sorunudur. 40 bin vatandaşımızı bu yolda feda etmişiz ama bugün bu anneler çocuklarının alınıp götürüldüğü binanın önünde dünyaya seslerini duyurmaya çalışıyor. Onlara bir kez daha bütün kalbimle saygı duyuyorum. Her zaman yanlarında olacağım. İnşallah bir daha ki buraya gelişim evlatlarınızın yanınızda olduğu, onlara kavuştuğunuz mutlu günü kutlamak için olur. İnşallah rabbim ülkemizi bu terör belasından bir an evvel kurtarır. Elbette ki anne yüreğim Diyarbakır anneleri için sızlarken, şehit annelerimiz için de yanıyor. Cumartesi anneleri diyoruz. Onlar da evlat getirmiş anneler. Onlara da saygı duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Hülya Koçyiğit, çadırda annelerle tek tek görüştü.

Fotoğraflar: AA, İHA