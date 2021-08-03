Türk asıllı Alman sinema oyuncusu olan Hülya Duyar'ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. İşte Hülya Duyar biyografisi...

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar, 26 Haziran 1970’de Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya’ya 1978 yılında taşınmıştır.

1989 yılında kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya adım atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başlayan Hülya Duyar bugüne kadar; Günlük, Süperseks, Janjan, Made in Europe, Bir Bulut Olsam, Evet, Gönülçelen, Zenne, Mutluluk, Karagül, Deliha, Kuzu, Evlat Kokusu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi bir çok projede rol almıştır. Son olarak Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde Hülya karaterine hayat veren Hülya Duyar, 1.60 metre boyunda, 90 kilo ve Yengeç burcudur ve Hülya Duyar evli değildir.

Hülya Duyar’ın senaryosunu yazdığı film:

Türk Gibi Başla Alman Gibi Bitir (2009)

Hülya Duyar’ın yapımcısı olduğu filmler:

Zenne (Ortak Yapımcı 2011)

Türk Gibi Başla Alman Gibi Bitir (2009)

Hülya Duyar’ın rol aldığı diziler:



Doğduğun Ev Kaderindir (Sultan, 2020)

Sevgili Geçmiş (Afet, 2019)

Nefes Nefese (Kıymet Hala, 2018)

Evlat Kokusu (Müzeyyen, 2017)

Karagül (Emine, 2013)

Bizim Yenge (Safiye, 2011)

Gönülçelen (Kadriye, 2010)

Bir Bulut Olsam (Fatma Bulut, 2009)

Hülya Duyar’ın rol aldığı sinema filmleri:

Azizler (2020)

Eltilerin Savaşı (Hülya, 2020)

Konuşan Hayvanlar (2019)

Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

Deliha 2 (Fatma, 2018)

Rüzgar (Ezogelin, 2017)

Kuzu (Lütye, 2014)

Deliha (Fatma, 2014)

Mutluluk (Friseurin, 2012)

Zenne (Müjgan, 2011)

Almanya’ya Hoşgeldiniz (Gülbeyaz, 2011)

Evet, ich will! (Sülbiye, 2009)

Made in Europe (2007)

Janjan (Meryem, 2006)

Süperseks (Hotline patronu, 2004)

Hülya Duyar’ın rol aldığı tv filmleri:

Günlük (Frau Ott, 2002)