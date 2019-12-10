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Hülya Avşar, kendisi adına düzenlenen tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Lale ile maça çıktı. Ünlü sanatçı, gerçekleşen turnuvanın ardından ise bir radyoya samimi açıklamalarda bulundu.
41. Hülya Avşar Tenis Turnuvası’nda rakibi 67 yaşındaki Durdu Teyze ile maç yapan Hülya Avşar, Durdu Teyze’nin tenisteki performansına hayran kaldı. Ünlü sanatçı, maçtan sonra mutluluğunu, “Nadal’la oynasam bu kadar mutlu olmazdım” diyerek açıkladı.
Gerçekleşen turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Avşar, turnuvada elde edilen gelirlerin çocuklar için harcandığını belirterek şöyle konuştu: “Çok öğrenci okuttuk, turnuvaya gönderdik. Burslarımızla doktor, avukat olan çok öğrenci var. Turnuvada toplanan gelirler hep çocuklara gidiyor. İnsanlardan alkış da beklemedik. Bizim bu işteki amacımız tamamen gönüllü, kimsenin menfaatinin olmadığı, iyilik amaçlı bir turnuva.”
"ÇOK ZORLANIYORUM"
Oynamadığı için pişman olduğu filmlerin olduğunu dile getiren Avşar, “Yakın zamanda beni dizide göremeyeceksiniz. Sinema filmini çok özledim ama Türkiye’de bana göre, benim yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretmek gibi bir şey olmadığı için çok zorlanıyorum. Gelen senaryolardan beğenmeyip sonradan beğenmediğime pişman olduğum işler var tabi, Eğreti Gelin, Sofra Sırları, Gönül Yarası gibi, kıskandım” dedi.
"OĞLUNUN ARKADAŞINA AŞIK OLAN ANNEYİ OYNAMAK İSTEDİM"
Reha Erdem ile film projelerinin olduğunu açıklayan ünlü isim, “Ben güncel hayat hikayelerini seviyorum. Örneğin Reha Erdem ile bir film çekecektik, oğlunun arkadaşına aşık olan anneyi oynamak istedim. Henüz gerçekleşmedi ama. Aslında aykırı olarak görüyoruz ama bunlar etrafımızda yaşanan şeyler” dedi.
"O BURAYA GELECEK!"
Dikkat çeken açıklamalarından bir diğeri de, Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu için dükkan basmasını şu sözlerle itiraf etti: “Aşkın yoksunluğunu hiç hissetmiyorum çünkü o kadar güzel aşk yaşadım ki. 20’li 30’lu yaşlarımda gece hayatı, eğlence, aşk her şeyi o kadar dolu dolu yaşadım ki şimdikiler yaşadıklarını sanıyorlar. Ben aşkım uğruna dükkan bile bastım. Kaya ile flört ettiğimiz dönemde duydum ki bir kadınla oturuyormuş. Nispetiye Caddesi’nde arabayı çapraz koydum kimse geçemiyordu, güvenliğe dedim ki “O buraya gelecek!”
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