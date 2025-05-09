Hülya Avşar, KKTC Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi - Magazin haberleri

Hülya Avşar, KKTC Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tenis Federasyonu’nda düzenlenen 'Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na katıldı. Turnuva kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya gelen Avşar, bu buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

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Avşar paylaşımında, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a, Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvamıza gösterdiği ilgi ve destek için çok teşekkür ediyorum. Kendilerini makamında ziyaret ederek turnuva plaketimizi takdim ettik. Seneye maçlara katılacağının sözünü aldık" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: Instagram