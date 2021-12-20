Avşar kızı tepkisi!

HABERTURK.COM

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'a (58) dün, "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" şeklinde bir soru yöneltildi. Avşar'ın Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

"AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE UZATMALIYIZ"

Hülya Avşar, konuyla ilgili, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

HÜLYA AVŞAR'A TEPKİ

Avşar'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri topladı. İşte o tepkilerden birkaçı;

* Sayın Hülya Avşar; lüks hayatınızla sizleri izliyoruz. Ünlü restoranlarda yemek yiyip, gariban halka, 'Gerekirse simit yeriz' demek kolay. Tok açın halinden ne anlar ki? Millet artık sabahları simit bile yemiyor boşuna para harcamamak için. Size hava hoş. Sizin tuzunuz kuru...

* Gerekirse simit yenilecekmiş. Simit 3,5 lira. Bireysel halledecekmiş insanlar sorunlarını… Geçtim gıdayı; ilaç fiyatlarından, milyonlarca işsizden, doğalgaz, elektrik faturalarından haberin var mı Hülya Avşar? Dalga mı geçiyorsun açlıkla, yoksullukla?

* Hülya Avşar, simidi 50 kuruş, bizi de martı zannediyor olmalı…

* Gerekirse simit yiyecekmişiz... Simit ile ekmeğin fiyatı aynı, Hülya Avşar'a duyurulur.

* Hülya Avşar bile çıkıp, ekonomi konuşuyorsa vay halimize!

"ZENGİNLİK KADAR KÖTÜ BİR ŞEY OLAMAZ" DEMİŞTİ

Öte yandan ünlü isim, daha önce zenginlik hakkında konuşmuştu. Hülya Avşar, "Bu kadar zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz. Bu nedir böyle, her şeyi alabilmek! Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin, 'Seni seviyorum' dese inanamazsın. Hayatta bir şeye özlem duymak gerek." demişti.