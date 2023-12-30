Hülya Avşar'ın hediye telaşı

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yeni yıla günler kala hediye satın alma telaşına Hülya Avşar da dâhil oldu. İstinyePark'ta görüntülenen Avşar, telaşlı bir şekilde mağazaları dolaşırken muhabirlerle de sohbet etti.

"SAHNEDE OLACAĞIM"

Yeni yıl için sevdiklerine hediye almaya geldiğini ifade eden Hülya Avşar, “Artık 2023’ü geride bırakıyoruz. Yeni yılda yine sevdiklerimle birlikte sahnede olacağım" dedi.

"TELAŞIM DEVAM EDİYOR" Hülya Avşar, "Her yıl olduğu gibi hediye alma telaşım devam ediyor. Yılbaşında beni en çok mutlu eden sahnede yeni seneyi sevdiklerimle karşılamak oluyor" şeklinde konuştu. Fotoğraf: HT Magazin "Aşırılıktan her zaman kaçınırım"