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Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım - Magazin haberleri

Hülya Avşar: Hayatı 30'undan sonra anladım

10 Ekim'de 59 yaşına basan Hülya Avşar, "Ben 30'undan sonra hayatı anladım. Güzel yaşlanmak, çok hoş. Hayatın tadını yeni çıkarıyorum" dedi

11.10.2022 - 07:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dün 59 yaşına giren Hülya Avşar, doğum gününü Tarabya'daki bir balıkçıda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile beraber kutladı.

  • "30'UNDAN SONRA HAYATI ANLADIM"

    Çıkışta basın mensuplarının sürpriziyle karşılaşan Avşar, gazetecilere teşekkür etti. Sesinin kısık olduğunu soran muhabirlere yanıt veren Hülya Avşar, sahnede fazla kaldığını söyledi.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Avşar, "Ben 30'undan sonra hayatı anladım. Güzel yaşlanmak, çok hoş. Hayatın tadını yeni çıkarıyorum ben" dedi.

  • "BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA"

    Kaya Çilingiroğlu, muhabirlerin, "Hülya Hanım yeni yaşında sizi dilemiş" sözlerine, "Tabi beni dileyecek. Beraber yürüdük biz bu yollarda..." yanıtını verdi.

  • "KIZIMA YAKIŞTIRDIKLARI ŞEYE BAKIN!"

    Hülya Avşar, muhabirlerin kızı Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkında çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Haberleri yapanı mahkemeye verdim. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Olabilir mi böyle bir şey? Onları yazan eski gazeteci... Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller" açıklamasını yaparak, sitemde bulundu.

  • NELER OLMUŞTU?

    Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliklerini noktalayan Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesinde Rodos'ta tatile çıkmıştı. Dinçerler, tatil esnasında Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmişti. İkilinin aynı karede görüntülenmesi "aşk" dedikodularını da beraberinde getirmişti.

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