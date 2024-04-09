YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına Prof. Dr. Arif Verimli'yi konuk eden ünlü isim; "Evlilikler beş senelik kontratlarla olsa... İnsanlar en azından birbirlerini heyecanla beş sene sonra da 'acaba tekrar benimle evliliğe devam eder mi?' diye düşünse. Kira kontratları gibi! Olmaz mıydı? O heyecanlandırmaz mı insanı?" ifadelerini kullandı.