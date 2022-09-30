Hülya'dan İranlı kadınlara 3 dilde destek

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Hülya Avşar'dan İranlı kadınlara 3 dilde destek
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından tutuklandıktan günler sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar tüm dünyaya yayıldı. Hülya Avşar da sosyal medya hesabından 3 dilde yayınladığı mesajla tepkisini dile getirdi
Mahsa Amini, İran'da ahlak polisleri tarafından ülkenin "başörtüsü kurallarını ihlal ettiği için" tutuklandıktan 3 gün sonra Tahran'da bir hastanede hayatını kaybetti. Amini'nin ölümünün ardından, İran'da protesto eylemleri günlerdir devam ediyor.
HÜLYA AVŞAR'DAN 3 DİLDE DESTEK
Dünyada birçok ünlü isim, 'Mahsa Amini' olayına gerek çeşitli etkinliklerle gerekse sosyal medya hesapları üzerinden tepkisini gözler önüne serdi. Hülya Avşar da yaşanan olaya tepki gösteren ünlüler arasında yer alıyor.
Hülya Avşar, Türkçe, Farsça ve İngilizce, "Kadın isterse; bir gün herkesin susmak zorunda olduğunu gösteren İranlı kadınlara hayranım, yanlarındayım. Susacaksınız! Hiçbir kadın giyiminden dolayı yargılanamaz, öldürülemez" mesajını yayınladı.
İBRAHİM TATLISES: ALLAH BÜTÜN KADINLARIN YANINDADIR
İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından konuyla alakalı paylaşımda bulundu. Türkücü, "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerim yeter ne de yazılar... Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" mesajı ile düşüncelerini dile getirdi.
SEZEN AKSU: DAHA KAÇ TON ACI LAZIM?
Sezen Aksu da geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti:
Uzun zamandır karmakarışık duygu ve düşüncelerle olup biteni izliyorum. Acaba diyorum, bu ataerkil erkek terazisinde eşitlenebilmek için daha kaç ton acı lazım? Özgürlük kaç ölüm ister? Kaç kadın, kaç evlat, kaç kavga, kaç savaş, kaç işkence, kaç cehennem ister?
İranlı kadınlar bu kederli geçmişin örtüsünü yırttılar, yanlarına iyi insanları aldılar, ateşin üstüne üstüne yürüyorlar. Genç yaşta hayatı elinden alınan Mahsa Amini ve özgürleşme mücadelesi veren tüm İran ve dünya kadınlarının cesareti önünde saygıyla eğiliyorum...
SAHNEDE SAÇLARINI KESTİLER
Melek Mosso ve Hande Yener de konserlerinde sahnede saçlarını keserek, bu eyleme destek vermişti.
Melek Mosso
Fotoğraflar: Instagram, AA, İHA
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Hülya Avşar'dan İranlı kadınlara 3 dilde destek - Magazin haberleri/hulya-avsar-dan-iranli-kadinlara-3-dilde-destek-magazin-haberleri-3525117-magazin
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