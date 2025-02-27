Hülya Avşar'dan, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'ya: Aşklarım

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, boşanmalarına rağmen dostluklarını koruyan nadir çiftlerden biri olarak öne çıkıyor. İkili, kızları Zehra ile birlikte bir akşam yemeğinde bir araya geldi.

REKLAM advertisement1 Öte yandan, Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslım Kan ile katıldığı bir etkinlikte evlilik sorusuna açık bir yanıt verdi. "Bunları konuşmak için çok erken, niyetim yok" diyerek şu an için evlilik düşüncesinin olmadığını belirtmişti.

Fotoğraf: Instagram