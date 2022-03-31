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Hülya Avşar'dan bir 'Cemal Güzelci' açıklaması daha!

Hülya Avşar ve adının aşk dedikodularına karıştığı Cemal Güzelci, önceki akşam yine Tarabya'daki bir mekanda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin Güzelci ile alakalı sorularına yanıt veren Avşar,"Daha da çok görebilirsiniz bizi, ahbabız sonuçta. Sevgiliysek, çıkar el ele gezeriz. Hayatımda kimseye hesap vermedim. Olursa da söylerim zaten. Şu anlık arkadaşım ama kısmet..." açıklamasını yaptı

31.03.2022 - 09:24 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hülya Avşar, önceki gece Tarabya'da bulunan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Avşar'ın bulunduğu mekanda adının aşk iddialarına karıştığı iş insanı Cemal Güzelci de vardı.

  • SESSİZLİĞİNİ KORUDU

    Güzelci, bir süre sonra mekanı terk etti. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Cemal Güzelci, hızla oradan uzaklaştı.

  • "BİZİ DAHA ÇOK GÖREBİLİRSİNİZ, AHBABIZ SONUÇTA!"

    Bir hayli neşeli olduğu görülen Hülya Avşar ise gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin, "Cemal Bey’i gördük. Sorular da sorduk ama cevap vermedi. Siz neler söylemek istersiniz?" soruları üzerine Avşar, "Herkes her yerde oturabilir Daha da çok görebilirsiniz bizi, ahbabız sonuçta. Sevgiliysek, çıkar el ele gezeriz. Hayatımda kimseye hesap vermedim. Olursa da söylerim zaten. Şu anlık arkadaşım ama kısmet... Olursa zaten söylerim. Bizi daha çok göreceksiniz." şeklinde konuştu.

  • "KARISININ HOŞUNA GİTMİŞTİR!"

    Ayrıca, "Oscar" olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan "94. Akademi Ödülleri"nde aktör Will Smith ve komedyen Chris Rock arasında geçen "tokat" olayı töreni gölgede bırakmıştı.

    Basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına yanıt veren ünlü isim, "Nasıl çaktı bilmiyorum (gülüyor). Niye yaptı acaba? Tabii ki şiddet kötü bir şey. Sunucu olan Chris Rock, büyük bir asalet gösterdi bence. Sunucunun yerine olsam ben de bir tane çakardım ona! Eğer ki bana birisi böyle yapıyorsa ben de bir erkek olarak Smith'e çakardım! Benim erkek arkadaşım böyle bir şey yapsa hoşuma giderdi ancak şiddetin her türlüsü kötü. Ama karısının hoşuna gitmiştir bence..." dedi.

  • "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    Öte yandan Avşar, geçtiğimiz ay kısa bir süre önce adının anıldığı iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt vermişti.

    Hülya Avşar, "Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok." demişti.

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