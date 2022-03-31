"KARISININ HOŞUNA GİTMİŞTİR!"

Ayrıca, "Oscar" olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan "94. Akademi Ödülleri"nde aktör Will Smith ve komedyen Chris Rock arasında geçen "tokat" olayı töreni gölgede bırakmıştı.

Basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına yanıt veren ünlü isim, "Nasıl çaktı bilmiyorum (gülüyor). Niye yaptı acaba? Tabii ki şiddet kötü bir şey. Sunucu olan Chris Rock, büyük bir asalet gösterdi bence. Sunucunun yerine olsam ben de bir tane çakardım ona! Eğer ki bana birisi böyle yapıyorsa ben de bir erkek olarak Smith'e çakardım! Benim erkek arkadaşım böyle bir şey yapsa hoşuma giderdi ancak şiddetin her türlüsü kötü. Ama karısının hoşuna gitmiştir bence..." dedi.