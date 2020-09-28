Çiçek Adası'nın hissedarı konuştu

Mübadele zamanında Katrinli, Katerin, Uysal ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 22 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme geliyor. Hissedarlar arasında adanın satılmasını isteyenler olduğu gibi, ailede kalmasını arzu edenler de var. Ada, son olarak Hülya Avşar'ın satın aldığına ilişkin iddialarla gündeme gelmişti.

Ancak Habertürk, Hülya Avşar'ın adayı satın almadığını duyurmuştu.

Çiçek Adası'nın hissedarı Şerif Ali Hatırlı da Habertürk'ün haberini doğrulayan bir açıklama yaptı.