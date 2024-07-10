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        Haberler Spor Futbol İngiltere Hull City kamp için İstanbul'a geldi - Futbol Haberleri

        Hull City kamp için İstanbul'a geldi

        İngiltere Championship ekibi Hull City sezon öncesi "Summer Tour 2024" hazırlık kampı ve dostluk maçları için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 19:24 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:32
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        Hull City, İstanbul'a geldi!
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        Sezon öncesi İstanbul'da hazırlık kampı ve dostluk maçları yapmayı planlayan İngiltere Championship ekibi Hull City, kente geldi.

        Seyahat sponsoru Corendon Airlines'ın Hull City için özel tasarladığı kaplan giydirmeli uçak ile saat 16.20'de İstanbul Havalimanı'na inen ve pasaport işlemlerini yapan sporcular ve teknik heyet, kamp yapacakları tesise gitti.

        Hull City, Summer Tour 2024 etkinliği kapsamında 10-20 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak.

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        Summer Tour 2024 kapsamında 13 Temmuz Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Hull City, 18 Temmuz Perşembe günü ise Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacak.

        HULL CITY TARAFTARI DA GELECEK

        İstanbul'daki kamp süresince Hull City'nin 50 taraftarı da takımlarını yalnız bırakmayacak.

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