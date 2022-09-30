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Hull City'de yeni teknik direktör kim olacak! Şota Arveladze kovuldu! İşte Acun Ilıcalı'nın adayları - Spor haberleri

Şota Arveladze'nin yerine kim geçecek?

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör geçene kadar Andy Dawson'ın görev yapacağı Hull City'nin teknik direktör adayları da netleşiyor! İşte İngiltere basınına göre Hull City'nin teknik direktör adayları

30.09.2022 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hull City teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana takımı çalıştıran 49 yaşındaki Gürcü teknik adam ve yardımcısı Peter van der Veen ile yolların ayrıldığı kaydedildi. Peki Şota'nın yerine kim gelecek? Hull Live, Şota'nın yerine gelmesi beklenen bazı isimlere yer verdi. İşte o isimler...

     

  • SEAN DYCHE

  • SABRI LAMOUCHI

  • ROB EDWARDS

  • JAVI GARCIA

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