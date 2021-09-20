"ESKİ EŞİMLE EVLİYKEN İLİŞKİMİZ YOKTU"

Hulk, eski eşi Iran Souza'nın yeğeniyle ilişkisi ortaya çıktıktan sonra oluşan tartışmalara yanıt vermişti. Souza ile evliyken yeğeniyle bir ilişkisi olmadığını belirten futbolcu, arkadaşlığın daha sonra aşka dönüştüğünü söylemişti.

"Iran Souza ile kağıt üzerinde evli gibiydik." diyen Hulk, "Onu defalarca kez aldattım. O da Hulk soyadına sahip olmaktan mutluydu. Evlilik içerisinde iki yalnız hayat yaşıyorduk ve sonunda bu evliliği bitirme kararı aldık. Camila ile iyi bir arkadaşlığımız vardı ve boşandıktan sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü." diye konuşmuştu.