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        Haberler Gündem Hukuk taban puanları 2023: Hukuk Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

        Hukuk taban puanları 2023: Hukuk Fakültesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

        Hukuk Fakültesi taban puanları, 2023 YKS sonuçlarının belli olmasıyla araştırılmaya başladı. Adaylar, YKS'den aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre tercihlerini gerçekleştirecekler. 27 Temmuz'da başlayacak olan tercih süreci öncesinde sizler için Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini haberimizde derledik. İşte, 2023 hukuk taban tabanları...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 13:35
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        • 1

          YKS sonuçları 20 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. Milyonlarca aday, hayalindeki mesleği ve üniversiteyi kazanabilmek için tercihlerini gerçekleştirecek. YKS tercih süreci öncesinde üniversitelerin hukuk bölümü taban puanları ve kontenjanları hakkında araştırması sıklaştı. Peki, 2023 hukuk taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          2023 HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın hukuk bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

        • 3
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