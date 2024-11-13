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        Haberler Bilgi Gündem Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, saat kaçta? HMGS nedir? Bakan Tunç sınav tarihlerini duyurdu!

        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini duyurdu. Tunç, açıklamasında sınav tarihlerini bekleyen adaylar için önemli bir bilgilendirme yaptı. Belirlenen tarihlere göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için başvuruların kısa süre içinde başlayacağı belirtildi. Bakan Tunç, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgilere Bakanlık web sitesinden ulaşılabileceğini duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 23:06 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:12
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        • 1

          Hukuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için büyük bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihlerini paylaştı. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? ? İşte ayrıntılar...

        • 2

          BAKAN TUNÇ DUYURDU

          Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

          "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda 2 kez olmak üzere 27 Nisan 2025-28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

        • 3

          HGMS NEDİR?

          Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için 7188 sayılı kanun ile 24 Ekim 2019'da yürürlüğe giren bir ön eleme sınavdır. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavının kısa adı HMGS’dir. Türkiye’de hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar bu sınava girebilir. Hukuk fakültesi mezunları için hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacaktır.

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