Hugo Almeida: Hedefimiz şampiyon olmak için savaşmak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Hugo Almeida, "İlk amacım oyuncularımın kafalarını temizlemek, oyundan tekrar zevk almalarını sağlamak. Sonrasında da hedefimiz şampiyon olmak için savaşmak." dedi.

Ligin 4. haftasında takımın başına getirilen Portekizli teknik direktör, Hatayspor'un Mersin'de antrenman yaptığı Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada soruları yanıtladı.

Almeida, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı iyi bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Hatay ve Hatayspor'un zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Almeida, ligde üst seviyelere gelebilmeleri için çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

"MUHTEŞEM BİR TAKIMIZ"

Takımla iyi bir iletişiminin olduğunu ifade eden Hugo Almeida, şöyle konuştu:

"Oyuncularım geldiğimiz süreç itibarıyla iyi çalıştılar ve antrenmanlara odaklandılar. Bunu son oyunda da gördük. Takım oldukça iyi oynadı. Takımımız çok iyi oyunculardan oluşuyor ve onları beğeniyorum. Oyuncularımın kafalarındaki kötü düşüncelerden arınmaları gerekiyordu. Çünkü muhteşem bir takımız. Her ne kadar kısa sürede olsa da iyi mesafe aldığımızı düşünüyorum."

Futbolcularının kazanmayı hak ettiğini kaydeden Almeida, ligde galip geldikçe her şeyin değişeceğine vurgu yaptı.

Takımın mutlu ve enerjisinin yüksek olması gerektiğine dikkati çeken Almeida, "Hepimizin aynı hedefe odaklanması gerekiyor. Böylece başarı gelecektir. Hatayspor, Süper Lig takımı." dedi. "ŞAMPİYON OLABİLECEK KADROYA SAHİP OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM" Depremler nedeniyle takımın zor süreçler yaşadığını vurgulayan Almeida, şöyle devam etti: "Oyuncuların şehir değiştirmesi, tesislerin burada olması, taraftarların buraya gelmesi, bizim olmayan bir statta oynamamız kolay değil. İlk amacım oyuncularımın kafalarını temizlemek, oyundan tekrar zevk almalarını sağlamak. Sonrasında da hedefimiz şampiyon olmak için savaşmak. Çünkü şampiyon olabilecek kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum." Hugo Almeida, taraftarları mutlu etmek için işini en iyi şekilde yapmaya çalışacağını dile getirdi. Daha önce Türkiye'ye futbolcu olarak geldiğini hatırlatan Almeida, şunları kaydetti: "Teknik direktörken daha fazla fedakarlık yapman gerekiyor. Oyuncu olmakla teknik direktör olmak çok farklı ama bu hayatın başka bir bölümü. Mutlu olmaya çalışacağım. Şu ana kadar mutlu oldum, keyfini çıkardım. Teknik direktör olarak şampiyon olmak en büyük hayalim. Hayalimi oyuncularıma aktarmaya çalışıyorum. Kazandıkça hayallerime daha fazla yaklaşacağımı düşünüyorum." Portekizli teknik direktör ile ligin 4. haftasında İstanbulspor maçına çıkan Hatayspor, karşılaşmadan 1 puanla ayrılarak puanını 2'ye çıkarmıştı.

Bordo-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında yarın Esenler Erokspor ile deplasmanda karşılaşacak.