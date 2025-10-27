Habertürk
        Haberler Dünyadan Hugh Jackman ile sevgilisi Sutton Foster ilk kez çift olarak kırmızı halıda - magazin haberleri

        Hugh Jackman ile sevgilisi Sutton Foster ilk kez çift olarak kırmızı halıda

        2023'ün sonundan bu yana birlikte olan Hugh Jackman ile Sutton Foster ikilisi, daha önce rol arkadaşı olarak çıktıkları kırmızı halıda ilk kez çift olarak poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:09
        Deborra-Lee Furness ile 27 yıllık evliliğini 2023'te bitiren Hugh Jackman ile Broadway oyuncusu Sutton Foster, ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı. Daha önce Broadway'in 'The Music Man' oyununda birlikte rol alan ikili, defalarca rol arkadaşı olarak kırmızı halıda poz verse de bu, 2023'ün sonunda ilişkiye başlamalarından bu yana çift olarak ilk kırmızı halıya çıkışlarıydı.

        57 yaşındaki Hugh Jackman, 'Song Sung Blue' adlı yeni fiminin Hollywood galasında 50 yaşındaki sevgilisi Sutton Foster ile kameralara gülümsedi.

        Kırmızı halıda Kate Hudson ile de poz veren Hugh Jackman, bir şarkıcıyı canlandırdığı müzikal dramadaki performansıyla Oscar adaylığı beklentisi içinde. Jackman'ın, Hudson ile başrolleri paylaştığı film, 25 Aralık'ta gösterime girecek. Greg Kohs’un 2008 yapımı aynı adlı belgeselinden uyarlanan film, müzisyen bir çift olan Mike ve Claire Sardina’nın gerçek hikâyesini anlatıyor. Şanssız müzisyenler, 'Lightning & Thunder' adlı bir Neil Diamond cover grubu kurduktan sonra ün kazanıyor ve birlikte aşkı ve başarıyı bulmanın asla geç olmadığını kanıtlıyor.

        Öte yandan Hugh Jackman ile Sutton Foster, bir yıldan uzun bir süre haklarında ortaya atılan birliktelik iddialarından sonra ocak ayında el ele görüntülendiklerinde ilişkilerini doğrulamış oldu.

        İkili, henüz sevgili değilken 'The Music Man' adlı Broadway müzikalinde birlikte çalışmıştı. 2020'de sahneye hazırlanan oyun, pandemi nedeniyle ertelenmişti. Dolayısıyla Hugh Jackman ile Sutton Foster, Aralık 2021 ila Ocak 2023 arasında müzikali sahnelemişti.

        Hugh Jackman ile Sutton Foster, Broadway oyununda birlikte rol almıştı
        Hugh Jackman ile Sutton Foster, Broadway oyununda birlikte rol almıştı

        Hugh Jackman, Eylül 2023'te, 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furness ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Birkaç ay sonra da Sutton Foster ile ilişkisi olduğu dedikoduları çıkmıştı. Foster, aile fotoğrafını paylaşarak dedikodulara son vermişti.

        Ancak Sutton Foster da 10 yıllık eşi Ted Griffin'den Ekim 2024'te boşanmıştı.

        Hugh Jackman ve eski eşi Deborra-Lee Furness
        Hugh Jackman ve eski eşi Deborra-Lee Furness

        Boşanma haberinden haftalar sonra arkadaşlarından biri, Deborra-Lee'nin Hugh Jackman'ın boşanmasında, ünlü oyuncunun Sutton Foster ile yaşadığı iddia edilen yasak aşkın etkisinin olduğunu ileri sürmüştü.

