HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil İbrahim, Üsteğmen Oğuz’dan yerlerini Tarık Leto’ya kimin söylediğini öğrenir. Levent’in ona tüm zulmüne rağmen babası onu hala evlenmeye zorlayınca Zeynep, ağabeyinden medet umar. Fikret’in de elinden bir şey gelmeyince Zeynep, evlendirileceği gün Halil İbrahim’den kendisini kaçırmasını ister. Karşılığında Halil İbrahim’in intikamını alması için babasının katili Cevat’ı getirtecektir. Halil İbrahim hem intikamını alıp hem de Zeynep’i kurtarabilecek midir?