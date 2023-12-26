HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu kimdir? Zekeriya Yapıcıoğlu kaç yaşında ve aslen nereli?

HÜDA PAR'ın kurucularından olan Zekeriya Yapıcıoğlu, Haziran 2015 seçimlerine Diyarbakır'dan bağımsız aday olarak girdi ve ilde oyların %3,2'sini (22.923 oy) aldı ve vekil seçilemedi. Hür Dava Partisi'nin 15 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı, 2. Olağan Kongre'de Zekeriya Yapıcıoğlu yeniden genel başkanlığına seçildi. 21 Mayıs 2018'de Diyarbakır'dan bağımsız aday olabilmek için görevinden istifa etti. 2 Haziran 2021 tarihinde partisinin 4. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığına seçilmiştir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir.