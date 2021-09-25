Huawei Mali İşler Direktörü Meng serbest bırakıldı

Çin merkezli telekomünikasyon devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmasının ardından Kanada'dan ayrılmasına izin verilmişti.
Kanada'da yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Meng serbest bırakılarak, Çin'e geri döndü. Uçağı akşam saatlerinde Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde yer alan Shenzen Bao'an Uluslararası Havalimanı'na inen Meng, havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Tıbbi koruyucu ekipman giyen görevliler eşliğinde uçak merdivenlerinden inen Meng, kendisine "Eve hoş geldin" diye bağıran ve tezahürat yapan kalabalığa el salladı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Meng yaptığı açıklamada, Çin’e yaklaşırken gözlerinin yaşlarla dolduğunu belirterek, "Güçlü bir Çin olmasaydı, bugün sahip olduğum özgürlüğe sahip olamazdım" dedi.
Huawei’den yapılan açıklamada, Meng'in güvenli bir şekilde eve dönmesi ve ailesiyle yeniden bir araya gelmesinin dört gözle beklediği belirtilerek, ABD suçlamalarına karşı kendini savunmaya devam edeceği de ifade edildi.
ÇİN DE 2 KANADALIYI SERBEST BIRAKTI
Çin’de tutuklu bulunan 2 Kanada vatandaşı Michael Kovrig ve Michael Spavor da serbest bırakılmalarının ardından Kanada’ya geri döndü. Kovrig ve Spavor’u taşıyan uçak, yerel saatle 06.00 sıralarında ülkenin batısındaki Calgary kentine ulaştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kovrig ve Spavor’u Calgary’de karşıladı.
"BU İKİ ADAM İNANILMAZ DERECEDE ZOR BİR DURUMDAN GEÇTİ"
Başbakan Trudeau erken saatlerde yaptığı açıklamada, eski diplomat Kovrig ile iş adamı Spavor'un Çin hava sahasını terk ettiğini ve bu sabah erken saatlerde Kanada'ya varacağını belirtmişti.
Trudeau, "Bu iki adam inanılmaz derecede zor bir durumdan geçti. Ancak evlerine dönüş yolunda olmaları hepimiz için iyi bir haber. Kanada ve bu 2 Kanadalı ile dayanışma içinde kararlı bir şekilde duran uluslararası toplumdaki müttefiklerimize ve ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trudeau'nun konuşmasından kısa bir süre önce de Kanada medyası, Meng'in ABD makamlarıyla anlaşmaya vardıktan sonra Çin'e geri döndüğünü ifade etmişti.
NE OLMUŞTU?
Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD'nin İran’a yönelik yaptırımları ile ilgili sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken gözaltına alınmıştı. Meng'in gözaltına alınmasının ardından Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor, casusluk yaptıkları iddiası ile Çin'de cezaevine konmuştu. Son olarak dün, Meng Wanzhou’nun aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaştığı açıklanmıştı.
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