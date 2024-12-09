HTŞ'den üst düzey atama: Suriye'de geçiş dönemi başbakanı belli oldu

Al Jazeera Arapça, Heyet Tahrir El Şam'ın Suriye'de geçiş hükümetinin başbakanı olarak Muhammed El Beşir'i atadığını duyurdu.

5 soruda Suriye'de neler oldu? Haberi Görüntüle

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Geçiş dönemini yönetmek üzere yeni bir hükümet kurmakla görevlendirilecek olan El Beşir daha önce sadece kuzeybatı Suriye ve İdlib'in bir kısmını yöneten HTŞ'ye bağlı Kurtuluş Hükümeti'ni yönetiyordu.

El Beşir şimdi hem siyasi istikrarsızlığı hem de savaştan zarar görmüş bölgelerin yeniden inşasını ele alarak Suriye'nin geçiş dönemini yönetme sorumluluğunu üstlendi.

Bugün sabah saatlerinde El Beşir'in, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani ve devrik Beşar Esad yönetiminin son başbakanı olan Muhammed el-Celali ile görüştüğü bildirildi.. REKLAM HTŞ'nin ise "Askeri Operasyonlar Bölümü" şemsiyesi altında çalışacağı belirtiliyor. Muhammed El Beşir kimdir? Suriyeli bir mühendis ve siyasetçi olan El Beşir, ocak ayında HTŞ yönetimindeki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin beşinci başbakanı olarak görev yaptı.

Kurtuluş Hükümeti tarafından yayınlanan özgeçmişine göre 1986 yılında İdlib'in Cebel Zaviye bölgesinde doğdu. Halep Üniversitesi'nden 2007 yılında elektrik ve elektronik mühendisliği diploması aldı ve iletişim alanında uzmanlaştı. 2021 yılında İdlib Üniversitesi'nden şeriat ve hukuk alanında onur derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Suriye Uluslararası Eğitim, Dil ve Danışmanlık Akademisi'nden idari planlama sertifikası ve proje yönetimi sertifikası aldı.