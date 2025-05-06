HT Spor Youtube'un yeni programı Topçular Kulübü yayında!
Yaratıcı içerikleriyle sporseverlerin beğenisini kazanan HT Spor Youtube kanalının yeni içeriği 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü' yayında. İlk programın konuğu milli futbolcu Serdar Dursun ile Kadim Futbol oldu.
Giriş: 06.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:21
HT Spor Youtube'un yeni programı 'Ömer Özcan ile Topçular Kulübü' yayında!
İlk bölümün konukları, ünlü içerik üreticisi Kadim Futbol ve İran'da Persepolis takımının milli futbolcusu Serdar Dursun oldu.
İran'ın Tahran şehrinde Serdar Dursun ile buluşan ekibimiz, birbirinden eğlenceli challenge (meydan okuma) videoları çekti ve Serdar Dursun'un penaltı tekniğini öğrenmeye çalıştı.
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