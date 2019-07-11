Hakimler Savcılar Kurulu’nun kısa bir süre önce yayımladığı 3 bin 358 adli 364 idari olmak üzere 3 bin 722 hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesinin ardından yetki kararnamesi de tamamlandı. Bu kararname ile yaz kararnamesi ile görev yerleri değiştirilen hakimlerin yeni görev yerlerinde hangi yetki ile çalışacakları belirlendi.

YENİ MAHKEMELER KURULDU

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; kararname ile özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de çok sayıda hakim farklı mahkemelerde, farklı yetkilerle görevlendirildi. İş yoğunluğun fazla olduğu yerlerde yeni mahkemeler kuruldu. Özellikle terör ve darbe yargılamalarına bakan bazı ağır ceza mahkemelerinde iki heyet görevlendirmesi yapıldı.

GEZİ MAHKEMESİNDE BAŞKAN DEĞİŞTİ

Kararname ile Gezi davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önemli değişiklikler yapıldı. Mahkeme Başkanı Utku Ercan, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi. Davanın sanıklarından işadamı Osman Kavala hakkında verilen tutukluluğunun devamı kararına muhalefet eden Mahkeme Hakimi Mahmut Başbuğ ise İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi yeni başkanı oldu.

ÇATI HAKİMİ SULH CEZAYA GİTTİ

Genelkurmay Çatı Davası’nın görüldüğü Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Ahmet Dişbudak, Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne atandı. Oğuz Dik başkanlığındaki heyet FETÖ’nün darbe girişiminin en kritik davalarından olan Genelkurmay Çatı davasını kısa bir süre önce sonuçlandırmıştı.