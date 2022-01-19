Hrant Dink anıldı

AA

Agos gazetesinin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasının önünde düzenlenen anma törenine, Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat, Delal ve Sera Dink, kardeşi Levent Dink, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, Dink'in silahla ateş edilerek öldürüldüğü yere kırmızı karanfil, mum ve nar bıraktı. Törende "Sarı Gelin" türküsü Türkçe ve Ermenice çalınırken, binaya üzerinde Dink'in portresinin bulunduğu "15 eksik yıl" yazılı pankart asıldı. Anma törenine katılanlar çeşitli sloganlar attı.

Dink'in öldürüldüğü 15.05'te saygı duruşunda bulunulan törende, Hrant Dink'in sesinden konuşması dinletildi.

Anma töreninde konuşan Rakel Dink, 15 eksik yıl geçtiğini, ancak eşinin sesinin hala kulaklarında olduğunu belirterek, "Ya Rab, 'Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Hakaret edenler için dua edin.' diyorsun. Dua ediyorum Rab. Hacdayken dediğin gibi affet onları, ne yaptıklarını bilmiyorlar." dedi.

Rakel Dink, çözülemeyen sorunların o dönemin çocuklarının üzerine yıkıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zaten yeterince sorunları olacak. Daha ne depremler göreceğiz. Şu geçmişin kilidini açalım da özgür kalsın acı dolu ruhlar. Evimizi inşa edeceğimiz sağlam kayadır gerçek. Hakikat sağlam kayadır. Gelecek korkuları ve hayalleriyle büyüklerinin acı dolu mirası arasında sıkışıyor çocuklar. Ya kendilerine ya başkalarına zarar veriyorlar. Oysa bir araya gelip su gibi aksalar, karşılarında hiçbir şey duramaz." ifadelerini kullandı.

Törende, Hrant Dink öldürüldüğünde 5 yaşında olan otizmli Nazım Özgün Afşin de bir konuşma yaptı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende, trafiğe kapatılan caddeye seyyar MOBESE cihazlarının yerleştirildiği görüldü. Çok sayıda yabancı basın mensubu da anma programını takip etti.