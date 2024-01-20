'How I Met Your Mother' yıldızı Josh Radnor evlendi

49 yaşındaki oyuncu, Jordana Jacobs ile New York'ta evlendiğini duyurdu: Ben evlendim! İki hafta önce hafif bir kar fırtınasında. İnanılmaz bunaltıcı karlı, mutluluk dolu bir haftasonuydu. Sevdiğim pek çok insana bizimle birlikte olmak üzere buraya geldikleri için minnettarım. Bu olağanüstü kadına karım diyebilmenin büyük şans olduğuna inanamıyorum.