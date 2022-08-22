Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'un yan dizisi olarak ekranlara gelmeye hazırlanan House of the Dragon ile ilgili araştırmalar iyice arttı. HBO'da izleyicilerin karşısına çıkacak dizinin oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgileri bir araya getirdik...