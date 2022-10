House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı mı? House of the Dragon nerede çekiliyor?

Game of Thrones'un yan dizisi olarak yayınlanmaya başlayan House of the Dragon, ilk sezonuyla büyük bir beğeni topladı. 24 Ekim Pazartesi günü ilk sezon finaliyle izleyicinin karşısına çıkan dizinin şimdi 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte, konuya ilişkin ilk detaylar...

