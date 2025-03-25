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        Haberler Gündem 3. Sayfa Horoz dövüşü cezası: 258 bin lira | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da horoz dövüşüşü: 258 bin lira ceza, 1 tutuklama

        Tekirdağ'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 28 kişiye 258 bin lira ceza uygulandı, 1 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:05
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        Horoz dövüşü cezası: 258 bin lira
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        Tekirdağ'da bir çiftlikte horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, gerçekleştirdikleri baskında horoz dövüştürdüğü iddia edilen 28 kişiyi yakaladı.

        Horoz dövüştüren 28 kişiye toplam 258 bin lira ceza kesilirken, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

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        Gözaltına alınan U.R.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Çiftlikten alınan 24 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        #tekirdağ haberleri
        #horoz dövüşü
        #Son dakika haberler
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