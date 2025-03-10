Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi karlı manzarayla karşılıyor

Valla Kanyonu'ndaki burgu terasımız ve yine Valla Kanyonu'ndaki Türkiye'nin en yüksek cam zeminli uçurum salıncağı Pınarbaşı'mızda. Pınarbaşı'mız 4 mevsim güzel. Baharda, yazın, sonbaharda ve kışın da gezilebilecek, kolay ulaşımı olan özellikle Ankara'ya çok yakın mesafede olan bir ilçemiz" diye konuştu.