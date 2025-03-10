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        Haberler Yaşam Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi karlı manzarayla karşılıyor

        Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi karlı manzarayla karşılıyor

        Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi, kar yağışının ardından ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:22
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          Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

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          Dev kayalıklar arasındaki yüksekten geçen ahşap platformu kullanan ziyaretçiler, heyecan verici bu yolculukta kanyonun tüm güzelliklerini görme imkanı buluyor.

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          Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan kanyon, kar yağışının ardından beyaza bürünen görüntüsünün ortaya çıkardığı etkileyici manzarası ile misafirlerini cezbediyor.

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          Yaklaşık 3,5 kilometrelik kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Şelalenin etrafındaki ağaçlar karla farklı bir güzellik sergiliyor.

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          Belediye Başkanı Serkan Arı, ilçenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

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          Pınarbaşı ilçesinin, Küre Dağları Milli Parkı'nın kalbi olduğunu, doğal güzellikleri, kanyonları, şelaleleri ile doğa tutkunlarına büyük keyif verdiğini anlatan Arı, "İçerisine yapılan ahşap yolu, sonundaki eşsiz şelalesi, kendine özgü iklimi ve bitki örtüsü ile Horma Kanyonu ise ziyaretçilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği bir kanyon" dedi.

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          "ÖLMEDEN ÖNCE HER İNSANIN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER"

          İlçeye gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını vurgulayan Arı, "Bu yıl yaklaşık 250 bin resmi ziyaretçi ağırladık. Gayriresmi olarak 300 binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu rakam artacaktır.

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          Valla Kanyonu'ndaki burgu terasımız ve yine Valla Kanyonu'ndaki Türkiye'nin en yüksek cam zeminli uçurum salıncağı Pınarbaşı'mızda. Pınarbaşı'mız 4 mevsim güzel. Baharda, yazın, sonbaharda ve kışın da gezilebilecek, kolay ulaşımı olan özellikle Ankara'ya çok yakın mesafede olan bir ilçemiz" diye konuştu.

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          Doğaseverleri ilçeye davet eden Arı, "Bütün doğa tutkunlarını, doğaseverleri, Küre Dağları'nın kalbi Pınarbaşı'na bekliyoruz. Ölmeden önce her insanın görmesi gereken bir yer" ifadesini kullandı.

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