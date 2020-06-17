Huawei Technologies çatısı altında faaliyet gösteren gençlere yönelik teknoloji markası Honor, Türkiye’de satışa sunduğu akıllı ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Honor’un aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip ilk kulaklığı olan Magic Earbuds, Türkiye’de satışa sunuldu.
Honor Magic Earbuds, barındırdığı iki farklı mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde 32dB’e (desibel) kadar çevre gürültüsünü engelleyebiliyor.
İleri beslemeli mikrofon, çevresel gürültüyü engellerken, geri beslemeli mikrofon ise kullanıcının kulağındaki istenmeyen gürültüyü ortadan kaldırıyor. Bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi istenmeyen seslerin bulunduğu ortamlarda, kullanıcılar sadece dinlediği sese odaklanabiliyor.
Üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip Honor Magic Earbuds ile telefon görüşmeleri de yüksek kalitede yapılabiliyor. Sesi hassas şekilde alan iki harici mikrofon, arka plan gürültüsünü kulağın içindeki sesi alarak yok eden bir iç mikrofon sayesinde, yoğun rüzgâr veya arka plan gürültüsü olan ortamlarda ses, karşı tarafa net bir şekilde aktarılıyor.
13 SAATLİK PİL ÖMRÜ
Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi ile desteklenen Honor Magic Earbuds, şarj kutusu ile toplamda 13 saate kadar pil ömrüne sahip.
Bununla birlikte şarj kutusu ile toplamda 10.5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14.5 saate kadar müzik oynatımını tek şarjda ANC kapalı şekilde sunuyor. Kablosuz kulaklık şarj kutusuyla birlikte toplam 56.5 gram ağırlığa sahip.
Kulaklıklar üzerinde dokunmatik kontrolleri bulunan Magic Earbuds, bu kontrolleri Huawei AI Life uygulamasıyla özelleştirme imkânı da sunuyor. EMUI 10 ve üzeri işletim sistemi kullanan akıllı telefonlarla hızlı bir şekilde eşleşen kablosuz kulaklıkta, akıllı sensörler kulaklığın takılı olup olmadığını anlayarak içeriği durdurup tekrar oynatabiliyor.
“İnci Beyazı” ve “Mavi” renk seçenekleri olan Honor Magic Earbuds’ın Türkiye satış fiyatı ise 799 TL olarak duyuruldu.
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