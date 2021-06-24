Hong Kong’un Apple Daily gazetesi kapanıyor

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Hong Konglular gazetenin 1 milyon dolarlık son baskısını almak için şehirdeki bayilerde kuyruğa girdi.

Geçen hafta yaklaşık 500 polis, ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği iddiası ile demokrasi yanlısı olduğu bilinen Hong Kong’un Apple Daily gazetesinin ofisine baskın düzenlemişti.

Gazetenin beş üst düzey editörünün tutuklanmasının ardından Pekin, gazeteyi ulusal güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle yabancı ülkelerle iş birliği yapmakla suçladı ve gazetenin operasyonlarını durduracağını bildirdi.

Hong Kong, 1997 yılından itibaren Çin Halk Cumhuriyeti’nin özel yönetim bölgesi olarak varlığını sürdürüyor. Yorumcular bu hamleyi Pekin’in bölge üzerinde kontrolünü daha fazla sıkılaştırması anlamına geldiğini söylüyor.

Hong Kong’un Apple Daily gazetesinin hapisteki sahibi Jimmy Lai, gazetenin baş editörlerinin tutuklanmasıyla ve hesapların dondurması ardından çalışanlarına ve tedarikçilerine ödeme yapamayacağını söyledi. Gazetenin danışmanı ise gazetenin kapanmasını önlemek için kriz görüşmeleri sürecinde olduğunu belirtmişti.

Mal varlığı dondurulan gazetenin geleceği hakkında yapılan toplantılarda, ulusal güvenlik yasası kapsamında hesaplara erişimi engellenen, çalışanlara ve tedarikçilere ödeme yapamaz ve fon kabul edilemez hale gelen gazetenin geleceği hakkında toplantılar düzenlendi.

Gazetenin sahibi Jimmy Lai, halihazırda aralık ayından itibaren hapiste, gazetenin CEO’su ve yazı işleri müdürü ise geçen perşembe gününden itibaren hapiste tutuluyor.

Personel ve işletme masraflarını ödeyemeyen gazetenin web sitesi ve sosyal medya hesapları gece yarısı kapandı.

AP’nin aktardığı habere göre, Apple Daily gazetesinde grafik tasarımcı olan Dickson Ng, "Bu bizim son günümüz ve son baskı, bu Hong Kong'un basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kaybetmeye başladığı gerçeğini yansıtıyor mu?’’ diyerek sözlerine şöyle devam etti "Neden böyle olmak zorunda? Neden artık Apple (Daily) gazetesi Hong Kong'da olmayacak?” açıklamasında bulundu.

TEPKİLER

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter'da ulusal güvenlik yasasının özgürlüğü kısıtlamak ve muhalefeti cezalandırmak için kullanıldığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebahr da gazetenin kapanmasını "Hong Kong'da basın özgürlüğüne karşı sert bir darbe" olarak nitelendirdi.