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Hong Kong'da panik anları: Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü

Hong Kong'da Mirror adlı grubun konseri sırasında sahnenin üzerinde asılı duran dev ekranlardan biri dansçıların üzerine düştü. Yaralanan 2 dansçı hastaneye kaldırıldı

29.07.2022 - 07:59 | Güncelleme: ABONE OL
Hong Kong'da panik anları: Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü
Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü
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HABERTURK.COM / İHA

Hong Kong’da Mirror adlı grubun Hong Kong Coliseum'daki konserinde bir kaza yaşandı.

Grubun üyeleri Anson Lo ve Edan Lui bir düzine dansçıyla sahnede performans sergilediği sırada sahnenin üzerinde asılı duran LED ekranlardan biri sahneye düştü. Kazada 2 dansçı yaralandı.

Kaza anına ait görüntülerde LED ekranın bir dansçının tam üzerine düştüğü ve ardından devrilirken başka bir dansçıya çarptığı görüldü, seyircilerin ise çığlık attığı duyuldu.

Sahnedeki dansçılar arkadaşlarının yardımına koşarken, yaralı dansçılar hastaneye kaldırıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, dansçılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerinin ise stabil olduğu aktarıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 2 seyircinin kazanın ardından şoka girdiği ifade edildi. Kaza nedeniyle konser yarıda kesilirken, seyircilerin konser alanından ayrılmaları istendi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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