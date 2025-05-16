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        Haberler Dünyadan Hollywood'un mütevazı yıldızı Tom Cruise hayranlarını mutlu etmeyi seviyor - magazin haberleri

        Hollywood'un mütevazı yıldızı Tom Cruise hayranlarını mutlu etmeyi seviyor

        'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin Cannes galasıyla gündeme gelen ve festival kırmızı halısındaki sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Tom Cruise, hayranlarıyla ve basın mensuplarıyla daha önceki sıcak temaslarını akla getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 00:02 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:02
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        Hollywood'un mütevazı yıldızı
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        Tom Cruise, yeni 'Görevimiz Tehlike' filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filmiyle gündemde. 23 Mayıs'ta gösterime girecek filme, Cannes Film Festivali'nde gösterişli bir gala yapıldı.

        Kırmızı halıda rol arkadaşları ve yönetmen ile bir araya gelen Tom Cruise'un kameralar önündeki sempatik tavırları herkesin dikkatini çekti. Kâh oyuncularla birlikte 'selfie' çektirdi, kâh foto muhabirlere eğlenceli pozlar verdi. Onu görmek için galanın yapıldığı salonun önünde bekleyen hayran kalabalığına da imza dağıttı, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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        Hayranlarına karşı sıcak ve mütevazı tavırlarıyla tanınan Tom Cruise, aynı tutumu, filminin Tokyo galasında da gösterdi. Çığlık çığlığa kendini Cruise'a göstermeye çalışan, bir imza ya da sadece bir fotoğraf almak isteyen sevenlerini elinden geldiğinde geri çevirmemesiyle takdir topladı. Korumalarının, hayranlarıyla kendisinin arasına girmesine izin vermedi. Bu tutumu, geçen yıl bir basın mensubuna karşı yardımsever davranışını akla getirdi.

        Nisan 2024'te Victoria Beckham'ın Londra'daki doğum günü partisi girişinde kendisini bekleyen basın mensupları arasında ilerlerken, fotoğrafçılardan biri, geri geri gittiği için yere düşmüş ve Tom Cruise da elinden tutarak onu yerden kaldırmıştı. Yere düşen makinesini fotoğrafçıya veren Cruise, ona iyi olup olmadığını sormuş, iyi olduğundan emin olduktan sonra doğum gününün yapıldığı mekana girmişti. Tom Cruise, bu hareketiyle de takdir toplamıştı.

        Tom Cruise, hem kendisini takip eden gazetecilerle hem de hayranlarıyla sıcak temas kurmayı seven bir oyuncu. Daha önce katıldığı bir programda, tebdil-i kıyafetle insanların arasına karışmayı tercih ettiğini anlatmıştı. Bu tercihinin korumaları tarafından pek sevilmediğini, ama kendisinin filmi o insanlar için çektiği bilinciyle bu hareketi yapmak istediğini belirtmişti.

        Şapkasını ve kulaklıklarını takarak Rusya'da sıradan biri gibi metroya bindiği anısını anlatan Tom Cruise, kimsenin kendisini tanımadığını, çünkü telefonlarına bakmakla meşgul olduklarını, aralarından sadece 14 yaşında bir kızın kendisini tanıdığını belli eden bakışlar fırlattığını söyledi. Kızla göz göze geldiklerindeyse parmağıyla 'sus' işareti yaptığını, onunla gözleriyle anlaştıklarını ve böylece insanların arasında kalmaya devam ettiğini anlattı. Cruise, insanların arasındayken gözlem yapabildiğini, bu nedenle elinden geldiğince halktan kopuk olmamaya çalıştığını belirtti.

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        #Tom Cruise
        #Cannes Film Festivali

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