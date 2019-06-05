Hollandalı Noa Pothoven, 17 yaşında ötenaziyi seçti. Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımında ötanazi kararı aldığını duyurdu. Pothoven'in kız kardeşi pazar günü kardeşine ötanazi uygulandığını açıkladı.

"Kazanmak ya da kaybetmek" isimli otobiyografi kitabında Pothoven ilk cinsel tacize 11 yaşında maruz kaldığını, 14 yaşındayken ise iki erkek tarafından tecavüze uğradığını yazmıştı.

Pothoven, son paylaşımında çektiği acıların artık "dayanılmaz" olduğunu dile getirdi. Hollandalı genç kız, "Nefes alıyorum ama artık yaşamıyorum." dedi.

Pothoven kitabında depresyon ve anoreksi ile mücadele ettiğini belirtmişti.

Hollanda yasalarına göre doktor kontrolünde intihar etmek anlamındaki ötanazi bazı şartlara bağlı olarak mümkün.

Hollanda Bölgesel Ötanazi Komitesi'nin yayınladığı son rapora göre ülkede 2017 yılında 6 bin 585 kişiye ötanazi uygulandı. Bu kişilerin çoğu tedavi edilemez durumdaki kanser hastalarıydı.