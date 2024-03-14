Hollandalı futbolcu Quincy Promes tutuklandı
Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollandalı futbolcu Quincy Promes, Dubai'de yakalandı! 1.5 yıllık bir cezası daha bulunan Promes'un Hollanda'ya gönderilmesi durumunda cezası 7.5 yıla çıkacak...
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Rusya Premier League ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollandalı futbolcu Quincy Promes, Dubai'de yakalandı.
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De Telegraaf'ta yer alan habere göre; BAE yetkilileri, takımıyla birlikte Dubai'ye kampa giden ve sonrasında Rusya'ya dönmeyen Promes'i Hollandalı yetkililerin talebi doğrultusunda tutukladı.
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İki ülke arasındaki 'suçlu iade anlaşması'nın yürürlüğe konarak Promes'un Hollanda'ya iade edilmesi bekleniyor.
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Önceden 1.5 yıllık bir cezası daha bulunan Promes'un Hollanda'ya gönderilmesi durumunda cezası 7.5 yıla çıkacak ve futbolcu bu süre boyunca hapis yatacak.
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NE OLMUŞTU?
31 yaşındaki futbolcu hakkında geçtiğimiz ay karar alan Amsterdam mahkemesi, oyuncunun 2020 yılında yüzlerce kilo kokain ithalatı ve ihracatında yer aldığına kararını vermişti.
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2020/21 sezonunun devre arası transfer döneminde Ajax'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Promes, Rus ekibinin forması ile toplamda çıktığı 235 karşılaşmada 114 gol ve 59 asistlik katkı sağlamıştı.
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